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В сети появились первые кадры фильма "Капитан Марвел"
Сегодня, 19:47
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IRINA_CHALKINA
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В сети появились первые кадры фильма "Капитан Марвел"

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Бри Ларсон теперь можно оценить в роли супергероини Кэрол Дэнверс во всей красе.

В среду, 5 сентября, в сети появились первые кадры фильма "Капитан Марвел". Так, фотография Бри Ларсон в образе супергероини появилась на обложке журнала Entertainment Weekly.

На снимке у Капитана Марвел полыхают руки и развиваются волосы. Отметим, что это официально первый кадр из фильма.

Фанаты уже оценили образ Бри Ларсон.

бри прекрасна в образе капитана марвел, а все, кто говорят что она страшная/плоская/etc, катитесь к чертям 

пишет один из фанатов

Пользователи также добавили, что самому злобному и могущественному злодею киновселенной MARVEL , Таносу стоит "убежать куда-нибудь подальше".

Ранее фанаты лицезрели самого сильного персонажа вселенной исключительно на кадрах со съемочной площадки.

Напомним, что премьера фильма состоиться весной следующего года.

Фото: Entertainment Weekly

 

Теги: капитан марвел , кино , марвел
Категории: Лента новостей Культура Кино

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