Бри Ларсон теперь можно оценить в роли супергероини Кэрол Дэнверс во всей красе.

В среду, 5 сентября, в сети появились первые кадры фильма "Капитан Марвел". Так, фотография Бри Ларсон в образе супергероини появилась на обложке журнала Entertainment Weekly.

На снимке у Капитана Марвел полыхают руки и развиваются волосы. Отметим, что это официально первый кадр из фильма.

Фанаты уже оценили образ Бри Ларсон.

бри прекрасна в образе капитана марвел, а все, кто говорят что она страшная/плоская/etc, катитесь к чертям пишет один из фанатов

Пользователи также добавили, что самому злобному и могущественному злодею киновселенной MARVEL , Таносу стоит "убежать куда-нибудь подальше".

Ранее фанаты лицезрели самого сильного персонажа вселенной исключительно на кадрах со съемочной площадки.

Напомним, что премьера фильма состоиться весной следующего года.

Фото: Entertainment Weekly