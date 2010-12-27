В среду, 5 сентября, в сети появились первые кадры фильма "Капитан Марвел". Так, фотография Бри Ларсон в образе супергероини появилась на обложке журнала Entertainment Weekly.
На снимке у Капитана Марвел полыхают руки и развиваются волосы. Отметим, что это официально первый кадр из фильма.
Фанаты уже оценили образ Бри Ларсон.
бри прекрасна в образе капитана марвел, а все, кто говорят что она страшная/плоская/etc, катитесь к чертям
пишет один из фанатов
Пользователи также добавили, что самому злобному и могущественному злодею киновселенной MARVEL , Таносу стоит "убежать куда-нибудь подальше".
Ранее фанаты лицезрели самого сильного персонажа вселенной исключительно на кадрах со съемочной площадки.
Напомним, что премьера фильма состоиться весной следующего года.
Фото: Entertainment Weekly