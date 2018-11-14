  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:34
39
Rybka123
Код вставки плеера

В сети появились новые постеры "Годзилла 2: Король монстров".

0 0

Помимо Годзилы в фильме появятся классические чудовища Мотра, Родан и трехголовый Кинг Гидора.

В сети появились новые постеры предстоящего фильма "Годзилла 2: Король монстров". Картинки опубликовал у себя британский журнал Total Film.

По сюжету нового фильма  группа криптозоологов противостоит гигантским монстрам, которые считались исчезнувшими. А именно в киноленте появятся — ящер Годзилла, мотылек Мотр, птеродактиль Родан и трёхголовый дракон Кинг Гидор. Главные роли в фильме исполнят  Вера Фармига, Кэн Ваанабе,  Салли Хокинс и Милли Бобби Браун. Премьера "Годзилла 2: Король монстров" намечена на 30 мая 2019 года.
Фото: Total Film
 

Теги: годзилла, король монстров
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Оставить комментарий