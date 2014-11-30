В сети появились кадры якобы подрыва Антоновского моста в Херсоне

В Минобороны России официально не прокомментировали слухи.

Репортер ВГТРК Андрей Руденко опубликовал видео якобы подрыва Антоновского моста в Херсоне. Известно, что переправа соединяет правый и левый берег Днепра. Информацию подтвердил военный корреспондент "КП" Коц, а также журналист Юрий Котенок. Официальные представители министерства по обороне данные сведения на текущий момент не подтвердили.

Если так, то он разрушен в самом "расцвете сил", не дожив до своего 40-летия три года (построен в 1985 году). Юрий Котенков, представитель СМИ

В Telegram-канале RT зрителям объяснили, что существует две версии произошедшего. По одной из них, причина взрыва кроется в сигнале к отводу российских Вооруженных сил на левый берег реки. По другой версии инцидента, на кадрах на самом деле представлен подрыв железнодорожной переправы, расположенной недалеко от моста.

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Фото: Telegram / BAZA

Видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти