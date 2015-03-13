Минобороны РФ: российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ольха".

Российские средства ПВО за сутки уничтожили девять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники обнаружили в районах населенных пунктов Голиково, Червонопоповка (ЛНР), Кирилловка, Егоровка и Новоандреевка (ДНР), Васильевка (Запорожская область), Веселое и Крынки (Херсонская область). Кроме того, российские ПВО перехватили 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ольха", а также три ракеты HARM.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили два пункта управления ВСУ и иностранных наемников.

Видео: Минобороны России