Минобороны РФ: российские военные поразили два пункта управления ВСУ и иностранных наемников

Кроме того, российские военные уничтожили 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Вооруженные силы России поразили два пункта управления украинских войск и иностранных наемников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пункты находились в районах города Николаев и населенного пункта Сухой Ставок (Херсонская область). Оба были поражены оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, российские военные уничтожили 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 153-х районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска проводят перегруппировку на левый берег Днепра.

Видео: Минобороны России