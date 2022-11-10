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Минобороны РФ: российские военные поразили два пункта управления ВСУ и иностранных наемников

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Кроме того, российские военные уничтожили 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Вооруженные силы России поразили два пункта управления украинских войск и иностранных наемников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пункты находились в районах города Николаев и населенного пункта Сухой Ставок (Херсонская область). Оба были поражены оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, российские военные уничтожили 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 153-х районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска проводят перегруппировку на левый берег Днепра.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, иностранные наемники, минобороны россии, пункт управления
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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