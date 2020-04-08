В сети опубликовано видео из Казахстана, где ураган сорвал крышу с жилого дома

Штормовой ветер снес крышу с жилой пятиэтажки в Кокшетау.

Очевидцы сняли на видео, как ураган сносит крышу в Казахстане.

Видео было снято на севере Казахстана в Кокшетау Акмолинской области. Порыв ураганного ветра сорвал крышу с жилой пятиэтажки и унес в сторону. Видео было размещено в социальных сетях и разлетелось по интернету.

В регионе было объявлено штормовое предупреждение, в котором сообщалось об усилении ветра с порывами до 30 метров в секунду. Сегодня, 8 апреля, коммунальные службы, энергетики и спасатели борются с последствиями урагана. В Казахстане наблюдались перебои с электроэнергией в 189 населенных пунктах. Власти сообщают, что днем подача электроэнергии будет восстановлена во всех населенных пунктах.

Сегодня ранее Piter.TV рассказывал подробности о ночном урагане в Омске, где ветер повредил крыши 69 зданий и строений.

Видео: Instagram