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Один человек погиб в результате шторма в Австралии

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Около 123 тысяч домов остались без электричества после того, как ветер повалил деревья.

Один человек погиб в результате шторма в Австралии. Об этом сообщает телеканал 9News.

Инцидент произошл в штате Квинсленд. Около 123 тысяч домов остались без электричества после того, как ветер повалил деревья. Жертвой шторма стала женщина, на которую упало дерево. По данным местных властей, на восстановление электроснабжения и разбор повреждений уйдут дни.

Ранее мы сообщали, что в Сочи сильный ветер частично сорвал крышу с многоквартирного дома.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: австралия, жертвы, шторм, электричество
Категории: Лента новостей, Новости России,

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