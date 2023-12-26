Около 123 тысяч домов остались без электричества после того, как ветер повалил деревья.

Один человек погиб в результате шторма в Австралии. Об этом сообщает телеканал 9News.

Инцидент произошл в штате Квинсленд. Около 123 тысяч домов остались без электричества после того, как ветер повалил деревья. Жертвой шторма стала женщина, на которую упало дерево. По данным местных властей, на восстановление электроснабжения и разбор повреждений уйдут дни.

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Видео: Telegram / РИА Новости