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В сети опубликован трейлер детектива со актерами из "Людей Икс" и "Сверхъестественного"

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Фильм расскажет о маньяке с записками с Шекспиром.

В сети опубликован трейлер драматического детектива "Убийства по открыткам", где главную роль сыграли Джеффри Дин Морган ("Сверхъестественного") и Фамке Янссен ("Людей Икс"). 

В центре сюжета полицейский Джек Кэнон, чья дочь вместе с женихом была убита в Риме. Детектив начинает расследовать преступление и понимает, что гибель его дочери запустила цепь злодеяний маниакального убийцы в Стокгольме, Копенгагене, Франкфурте, Париже. На месте каждого убийства преступник оставляет открытку со строками из поэм Шекспира.

Ленту снял режиссер оскороносный режиссер Данис Танович ("Ничья земля", "Сортировка"). В ленте также сыграли Наоми Баттрик, Руаири О"Коннор, Каш Джамбо, Йоахим Круль, Эва Рёзе, Лукас Лоугрэн и другие. 

Премьера фильма в России запланирована на 19 марта 2020. 
Видео: YouTube / ONE Media 

Теги: люди икс, сверхъестественное, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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