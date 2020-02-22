В сети опубликован трейлер детектива со актерами из "Людей Икс" и "Сверхъестественного"

Фильм расскажет о маньяке с записками с Шекспиром.

В сети опубликован трейлер драматического детектива "Убийства по открыткам", где главную роль сыграли Джеффри Дин Морган ("Сверхъестественного") и Фамке Янссен ("Людей Икс").

В центре сюжета полицейский Джек Кэнон, чья дочь вместе с женихом была убита в Риме. Детектив начинает расследовать преступление и понимает, что гибель его дочери запустила цепь злодеяний маниакального убийцы в Стокгольме, Копенгагене, Франкфурте, Париже. На месте каждого убийства преступник оставляет открытку со строками из поэм Шекспира.

Ленту снял режиссер оскороносный режиссер Данис Танович ("Ничья земля", "Сортировка"). В ленте также сыграли Наоми Баттрик, Руаири О"Коннор, Каш Джамбо, Йоахим Круль, Эва Рёзе, Лукас Лоугрэн и другие.

Премьера фильма в России запланирована на 19 марта 2020.

Видео: YouTube / ONE Media