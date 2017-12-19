В сети опубликовали видео падения самолета в Нарьян-Маре

Сегодня, 19 декабря, в аэропорту Нарьян-Мара потерпел крушение пассажирский самолет.
Сообщается, что на борту самолета находилось 11 пассажиров, в том числе и дети, и два члена экипажа. Появилась информация, что два человека погибли, 11 человек доставлены в больницу с травмами различной тяжести. Сначала сообщалось, что самолет при взлете выехал с ВВП, затем появилась информация, что самолет упал при взлете.
На официальном сайте МЧС по Ненецкому автономному округу сообщается, что в 10.30 самолет Ан-2 совершил жесткую посадку сразу после взлета. От МЧС на ликвидации последствий крушения самолета работают 30 человек и 7 единиц спецтехники.
Видео: Telegram-канал Mash
Фото: МЧС по НАО