В сети опубликовали видео падения самолета в Нарьян-Маре

Появилась информация о двух погибших при крушении легкомоторного самолета в аэропорту Нарьян-Мара, который должен был совершить рейс в заполярный поселок Харута.

Сегодня, 19 декабря, в аэропорту Нарьян-Мара потерпел крушение пассажирский самолет.

Сообщается, что на борту самолета находилось 11 пассажиров, в том числе и дети, и два члена экипажа. Появилась информация, что два человека погибли, 11 человек доставлены в больницу с травмами различной тяжести. Сначала сообщалось, что самолет при взлете выехал с ВВП, затем появилась информация, что самолет упал при взлете.

На официальном сайте МЧС по Ненецкому автономному округу сообщается, что в 10.30 самолет Ан-2 совершил жесткую посадку сразу после взлета. От МЧС на ликвидации последствий крушения самолета работают 30 человек и 7 единиц спецтехники.

Видео: Telegram-канал Mash

Фото: МЧС по НАО