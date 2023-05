В сети обнародовали геймплейный трейлер нового ролевого экшена Lords of the Fallen

Игра выйдет в свет 13 октября.

Днем 18 мая состоялась официальная премьера геймплейного трейлера новой компьютерной игры Lords of the Fallen (2023), однако неизвестные хакеры за день до этого момента слили ролик в социальные сети. Создатели продемонстрировали в кадре пользователям не только игровой процесс в ролевом экшене, но также и подтвердили дополнительно дату выхода продукта в свет. Релиз намечен на 13 октября 2023 года. Напомним, что Lords of the Fallen, напомним, создаётся для таких платформ как персональные компьютеры, консоли PS5 и Xbox Series.

Разработчики из Cyberia Nova показали 18-минутный геймплейный ролик "Смуты".

Фото и видео: YouTube / CI Games