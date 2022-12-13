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В сети обнародовали геймплейный трейлер нового ролевого экшена Lords of the Fallen

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Игра выйдет в свет 13 октября.

Днем 18 мая состоялась официальная премьера геймплейного трейлера новой компьютерной игры Lords of the Fallen (2023), однако неизвестные хакеры за день до этого момента слили ролик в социальные сети. Создатели продемонстрировали в кадре пользователям не только игровой процесс в ролевом экшене, но также и подтвердили дополнительно дату выхода продукта в свет. Релиз намечен на 13 октября 2023 года. Напомним, что  Lords of the Fallen, напомним, создаётся для таких платформ как персональные компьютеры, консоли PS5 и Xbox Series. 

Разработчики из Cyberia Nova показали 18-минутный геймплейный ролик "Смуты".

Фото и видео: YouTube / CI Games

Теги: lords of the fallen, геймплей, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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