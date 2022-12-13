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Разработчики из Cyberia Nova показали 18-минутный геймплейный ролик "Смуты"

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Роли слит в социальные сети.

Пользователь портала DTF Sergey (GoodWin) Fedorcov днем 17 мая опубликовал на сайте скриншоты и 18-минутный геймплейное видео нового российского ролевого экшена "Смута". Автор ролика пояснил зрителям, что приобрел на сервисе "Авито" ноутбук, в котором находилась сборка для инвесторов проекта. Пользователи социальных сетей не исключили, что на самом деле эта ситуация может быть намеренной пиар-акцией от самих создателей контента. В кадрах зафиксирован игровой процесс, кат-сцены, а также постановочные ролики на движке. Дополнительно игроки знакомятся с механикой стелса, противостояниями с врагами, системой прокачки навыков.

Представлен новый геймплейный трейлер многопользовательского экшена Ashfall.

Фото и видео: vimeo.com

Теги: геймплей, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Культура,

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