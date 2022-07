В сеть слили пролог и скриншоты The Last of Us Part 1

Выход ремейка намечен на 2 сентября 2022 года.

В сеть утекли скриншоты и видео из ремейка оригинальной компьютерной игры The Last of Us. В частности, кадры проекта распространились по платформе Reddit. Автор хакерского слива уведомил зрителей о том, что в ремейке не следует ожидать каких-либо правок или сюжетных дополнений. Однако персонажи получили для себя новую анимацию. Также разработчики улучшили звуковое сопровождение.

Инсайдер добавил подписчикам, что игра поддерживает технологию VRR, а также два режима производительности 4K и 40 FPS и 4K и 60 FPS. Официально ремейк первой части The Last of Us выйдет в свет только 2 сентября 2022 года. Сначала релиз состоится на игровой консоли PlayStation 5, а потом появится и на персональном компьютере.

Авторы Scathe выпустили демоверсию и видеодневник.

Фото и видео: YouTube / Денис Королев