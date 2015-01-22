Авторы Scathe выпустили демоверсию и видеодневник

Игра выйдет на ПК 31 августа.

Студия Damage State и издательство Kwalee, являющиеся авторами нового проекта Scathe, выпустили демоверсию и видеодневник о "мясном шутере". Они уточнили, что игра отобрана для участия в международном фестивале Bilibili Games Charge, который состоится в Китае до середины августа. В рамках события разработчики опубликовали бесплатную версию игры. найти ее можно на онлайн-сервисе Steam.

В формате дневника создатели также рассказали зрителям об одном из аспектов магии, который будет использоваться в боевой системе заклинаний. Его станут применять темные волшебники. При помощи данного вида магии можно будет вылечить собственные раны, призвать помощников, заморозить врага или сделать из противников мессиво. При этом полученная после смерти оппонентов сила поможет игроку читать более мощное заклинание.

Напомним, что официальный релиз проекта Scathe запланирован на 31 августа. Сначала игра выйдет только на персональных компьютерах. Релиз на игровых консолях состоится в 2023 году.

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Фото и видео: YouTube / Kwalee Gaming