Netflix опубликовал новый трейлер мультсериала Tekken: Bloodline

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал новый трейлер аниме-мультсериала Tekken: Bloodline. Проект был анонсирован еще в марте текущего года. Известно, что в нем будет рассказываться история становления такого персонажа как Дзина Казамы. Он является одним из ключевых героев во франшизе. Создатели объяснят, как именно герой лишился матери. После этого он отправился на поиски деда Хэйхати в надежде на то, что родственник поможет ему с совершенствованием боевых навыков.

Стоит уточнить, что действие сюжета будет предшествовать Tekken 3.Официальный релиз аниме-сериала запланирован на 18 августа.

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Фото и видео: YouTube / Netflix