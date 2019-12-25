Создатели заявили, что проект находится на ранней стадии разработки.

Представлен новый ролевой экшен Soulframe от разработчиков проекта Warframe. Известно, что действие компьютерной игры будет разворачиваться в рамках фэнтезийного сеттинга. Сейчас игра находится на ранней стадии разработки. Создатели уточнили, что она будет распространяться бесплатно, также, как в свое время было и с Warframe.

Стало известно, что темой сюжета будет взаимодействие природы с человеком. Создатели вдохновлялись творчеством японца Хаяо Миядзаки. В геймплее будет сделан акцент на исследовании мира, а система сражений будет ориентироваться на ближний бой.

Напомним, что директор по работе с сообществом и живыми операциями Ребекка Форд станет новым креативным директором Warframe. Она получила управление от Стива Синклера. Ветеран проекта Warframe будет работать также и над Soulframe.

Game Informer показал дополнительные полторы минуты The Callisto Protocol.

Фото и видео: YouTube / GameSpot