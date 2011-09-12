Game Informer показал дополнительные полторы минуты The Callisto Protocol

Геймдизайнер показал кадры с геймплея хоррор-проекта.

YouTube-канал Game Informer показал дополнительные полторы минуты игрового процесса хоррор-проекта The Callisto Protocol. Геймдизайнер Глен Скофилд ответил фанатам компьютерной игры на некоторые вопросы о готовящейся новинке. В ролике также презентованы геймплейные кадры. В частности, в ролике персонаж по имени Джейкоб пытается отбиться от монстров, а также исследует неизвестные ему ранее локации.

Официальный релиз The Callisto Protocol ожидается 2 декабря 2022 года. Проект будет доступна как на персональных компьютерах, так и игровых консолях Xbox и PlayStation. Возрастное ограничение для игроков: 18+.

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Фото и видео: YouTube / Game Informer