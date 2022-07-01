  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:02
172
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Авторы Dishonored и Prey показали новый трейлер кооперативного шутера Redfall

0 0

Игра выйдет летом 2022 года.

Авторы проектов Dishonored и Prey, сотрудники студии Arkane показали новый трейлер кооперативного шутера Redfall. В игре пользователям придется сражаться против вампиров. Кадры геймплея разработчики разместили на YouTube-канале Bethesda Softworks. В ролике рассказывается сюжетная заявка. Презентован остров Редфолл, а также захватившие его территорию монстры. Создатели продемонстрировали персонажей, а также их уникальные возможности, виды оружия, игровые сцены, в которые попадут охотники и вампиры.

Напомним, что официальный выход Redfall запланирован на лето 2022 года. Игра выйдет на персональных компьютерах, а также игровых консолях Xbox Series S/X. Тайтл пополнит библиотеку Xbox Game Pass со дня релиза.

Вышел первый трейлер фильма "Смотри, как они бегут".

Фото и видео: Bethesda Softworks

Теги: redfall, компьютерная игра, трейлер, шутер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии