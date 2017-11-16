В сеть просочилось видео издевательства воспитателя над ребенком в детском саду Томска

Няню, которая сняла и обнародовала скандальное видео, уволили. Воспитателя временно отстранили от работы.

Под Томском произошел скандал вокруг из одного из детских садов в Северске Томской области.

Младшая няня сняла на видео жестокое обращение с маленькой девочкой одним из воспитателей детского учреждения и обнародовала это видео, разместив в социальных сетях. На опубликованных кадрах девочка сидит над тарелкой супа, а над ней сзади нависает женщина воспитатель и заставляет есть суп с угрозами и криками. Ребенок рыдает и зовет маму. Воспитатель продолжает насильно кормить малышку: "Открывай! Глотай!", "Я тебе сказала, не хочешь по-хорошему!". В один из моментов женщина бросила ложку и чуть не ударила воспитанницу.

После разразившегося скандала вокруг видео няню, которая сняла ролик, тут же уволили. А воспитателя временно отстранили от работы, отправив на больничный. Следственное управление Следственного комитета по Томской области начали процессуальную проверку по скандальному видео.

В связи с тем, что в действиях указанного воспитателя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, следователями следственного отдела по ЗАТО г. Северск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области инициировано проведение процессуальной проверки по данному факту с целью установления всех обстоятельств произошедшего. СУ СК России по Томской области

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. В социальных сетях пишут, что этот садик считался одним из лучших в городе.

Видео: ВК, "Жесть Красноярска" Криминал • ЧП • Новости •