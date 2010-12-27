В сауне Всеволожского района в пожаре погибло два человека

В Ленобласти на пожаре погибло двое местных жителей.

Во Всеволожском районе Ленинградской области в частном доме сгорело два человека. Спасатели установили по останкам, что погибшими были 54-летний и 58-летний мужчины. Во время пожара они находились в сауне. Именно в этом помещении и началось воспламенение.

Как сообщают представители МЧС, возгорание начало в половину одиннадцатого вечера 27 марта в поселке Корнево. На место инцидента выезжали шестеро специалистов экстренного ведомства по региону и два единицы техники. Справиться с огнем пожарным удалось спустя час. Пострадало 12 квадратных метров площади, выжжены этажные перекрытия и кровля. На пепелище сотрудники обнаружили обгоревшие тела. На данный момент установлены личности погибших.

В настоящий момент устанавливаются причины возгорания.

