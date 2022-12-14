В самодельной коробке выборгские таможенники обнаружили финскую обувь

На линии таможенного контроля петербурженка заявила об отсутствии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.

Сотрудники таможенного поста МАПП Светогорск Выборгской таможни в автомобиле "MITSUBISI LANCER" обнаружили 20 пар зимних сапог фирмы "KUOMA". Часть товара находилась в специально оборудованном тайнике. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

На линии таможенного контроля петербурженка заявила об отсутствии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.

В отношении петербурженки возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП России (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников) и по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование товаров).

Фото и видео: пресс-служба СЗТУ