Самый низкий показатель среди регионов - 4,3%.

В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Результаты первого этапа исследований уровня популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции показали, что в от региона к региону ситуация с антителами среди населения разница. Всего было обследовано 74 тысячи россиян в 26 регионах.

Самый низкий показатель 4,3%, самый высокий — 50,2%. Роспотребнадзор не уточняет, о каких регионах идёт речь.

Также известно, что в 11 субъектах популяционный иммунитет составил 20%.

Ранее мы писали, что найден препарат, способный полностью нейтрализовать коронавирус.