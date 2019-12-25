Требуется тщательной подготовки коммунальных служб.

В ряде регионов Европейской России прогнозируется аномальный холод. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

Вильфанд отметил, что в некоторых регионах температура будет опускаться ниже климатической нормы на 7-9 градусов. В Калмыкии, например, ночью температура составит -22 градуса.

На севере Волгоградской области и на побережье Волги погода окажется холоднее климатической нормы на 10-15 градусов.

Вильфанд отметил, что это довольно опасное погодное явление и оно требует тщательной подготовки коммунальных служб и медиков, так как начинаются обморожения.

Ранее в Петербург 4 декабря вернутся оттепели.

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