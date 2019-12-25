В руководстве скандального завода МПБО-2 нашелся родственник заместителя полпреда по СЗФО Потомского

Как считают журналисты, это может быть причиной равнодушия властей Петербурга на проблемы, связанные с заводом в Янино.

Журналисты предположили, почему власти Санкт-Петербурга не реагируют на проблемы, связанные с "МПБО-2" в Янино. Это может быть связано с интересами заместителя полпреда по СЗФО Вадима Потомского в мусорном бизнесе, родственника которого обнаружили в руководстве мусороперерабатывающего предприятия.

Издание "Санкт-Петербург.ру" обратило внимание на госзакупку ГУП "МПБО-2" по вывозу 40 000 тонн отходов с территории предприятия. Гора мусора, оказавшая негативное воздействие на окружающую среду, образовалась из-за финансовых проблем, а также попустительства со стороны руководства завода и нарушения лицензионных требований. Анализируя закупку, журналисты обратили внимание на протоколы рабочей комиссии, которая в соответствии с "Положением предприятия" была сформирована из числа сотрудников завода. Заместителем председателя комиссии выступил Багдасаров Леон Олегович – двоюродный брат заместителя полпреда по СЗФО Вадима Потомского.

Источник издания "Санкт-Петербург.ру" отметил, что Леон Багдасаров числится на предприятии штатным сотрудником, а также входит в руководящий состав. При этом самого Шмелева назвали ставленником Потомского. Журналисты считают, что это в некоторой степени может объяснить пассивность властей Петербурга, не принимающих оперативных и действенных мер по решению мусорной проблемы "МПБО-2", которая существует не первый месяц. Издание также отметило, что нынешний губернатор Северной столицы Александр Беглов на протяжении пяти лет занимал должность полпреда в Центральном федеральном округе. Вадим Потомский был его заместителем в 2017 году после ухода с поста губернатора Орловской области.

"Санкт-Петербург.ру" сообщил, что Потомский уже был фигурантом журналистских антикоррупционных расследований, в котором упоминался его брат Леон Багдасаров. В 2014 году Вадим Потомский занимал пост губернатора Орловской области. Издание "Совершенно Секретно" писало, что став губернатором, Потомский обеспечил работу бизнеса собственным родственникам за счет госзаказов. В 2014 году брат Потомского Артем Багдасаров организовал несколько фирм: ООО "Экотек", ООО "Экополис" и ООО "Эко-Тек" для работы с отходами. Директором "Экотека" назначил своего зятя Артема Дайнеко. За несколько лет фирма получила 69 заказов на сумму 103 миллиона рублей. В 2016 году Леон Багдасаров выступил учредителем компании по работе с отходами ООО "Экотексити". В 2017 году стало известно, что в Санкт-Петербурге заработал филиал "Экотека" – "Северо-Западный". Появление компании в Петербурге удачно совпало с назначением Потомского в ЦФО.

Напомним, о проблемах "Завода по механизированной переработке бытовых отходов" неоднократно писали в федеральных и региональных СМИ. "МПБО-2" на протяжении длительного периода времени вел деятельность с нарушением лицензии и складировал отходы на площадке временного хранения вместо переработки. В результате на территории завода скопилось более 40 тонн мусора, который загрязнил воздух, почву и водные объекты. Кроме того, проверки надзорных органов показали, что на МПЗ была нарушена технология обеззараживания отходов. В конечном итоге халатное отношение сотрудников МПБО-2 привело к тяжелым экологическим проблемам, а именно загрязнению почвы, дренажных и обводных канав химикатами, а также к опосредованному загрязнению водных объектов (ручья Нарвин, рек Оккервиль и Нева). В отношении директора завода Тихона Шмелева возбуждено уголовное дело по статье 247 УК РФ. Ему уже предъявлено обвинение.

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