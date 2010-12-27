Белорусская художница превратила холодец в голову Ленина

Художница-иностранка собрала одиночную акцию против поддержки празднования столетия революции.

Витебская художница провела акцию против “обеления” революции. Об этом сообщили белорусские печатные издания. Женщина приготовила холодец в форме головы вождя мирового пролетариата, а затем закончила инсталляцию, воткнув в нее нож.

Сама активистка объявила, что холодец получился символично невкусным. По ее словам, такая метафора отлично подходит для объяснения идеи революции,которая задумывалась как что-то “съедобное”, а получился красный террор, голодомор и гражданская война.

Свою работу деятель искусств назвала “12 ножей в спину революции”. Она подготовила этот проект специально для программы “Время женщин”. Этим фактом объясняется необычный способ выразить свои эмоции через готовку и продукты. Работу поместили в Витебский центр современного искусства в качестве экспоната.