В российском регионе установили памятник Сталину в честь 75-летия Победы

Скульптура советскому вождю установлена на средства нижегородского представителя партии КПРФ.

В российском регионе установили памятник Иосифу Сталину. Об этом сообщили журналисты "Коммерсанта". По данным СМИ, скульптуру советскому вождю разместили в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в городе Бор Нижегородской области.

Известно, что монумент создан из бетона, а после окрашен в бронзовый цвет. Фигура Сталина изображена в полный рост. на голове у политика - фуражка, на теле - шинель. Вместе с постаментом высота памятника достигает около трех метров.

Деньги на изготовление и установку памятника предоставил местный предприниматель и глава отделения КПРФ Алексей Зоров. Скульптура установлена на территории его собственного участка. Вокруг памятника владелец благоустроил территорию: высадил деревья и уложил брусчатку.

Протестующие попытались свалить памятник президенту Джексону около Белого дома.

Видео: YouTube / Поднебесный