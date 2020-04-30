Очевидцы засняли на видео черные потоки, льющиеся с неба.

В российском регионе прошел черный дождь. Об этом сообщили в социальных сетях. Группа "Дзен Чувашия" опубликовала видео, на котором очевидцы засняли это необычное явление. Авторы ролика рассказали, что черный дождь замечен в южных районах Чувашии.

На кадрах видно, что после дождя по сточным трубам течет вода, перемешанная с грязью. При этом на припаркованных машинах и стеклах жилых домов остаются черные осадки. Синоптики успокоили горожан. По данным метеорологической службы, грязь до региона принесли сильные порывы ветра из Центральной части России. Из-за ветра возникли пыльные бури, которым смогли подняться до облаков, а после осесть в Чувашии. Аналогичное зрелище могли наблюдать жители Мордовии и соседних областях.

В России зафиксировали снижение цен на бензин.

Видео: Вконтакте/dzen_chuvashia

