В российском прокате стартовал фильм "The Yard. Большая волна"

В четверг, 7 ноября, в российском прокате стартовал показ документального фильма "The Yard. Большая волна" . Об этом сообщил Piter.TV прокатчик.
Дистрибьютором выступила Planeta Inform Film Distribution, а режиссерами-постановщиками Дмитрий Богданов и Сергей Гильгенберг.
В сюжете история известного российского серфера Севы Шульгина, который готовится к воплощению мечты каждого серфера – прокатиться на одной из самых опасных волн в мире, гавайской волне Джоуз.
Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер фильма "Цвет из иных миров" c Николасом Кейджем
Видео:Planeta Inform Film Distribution/YouTube
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