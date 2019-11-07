В российском прокате стартовал фильм "The Yard. Большая волна"

Дистрибьютором выступила Planeta Inform Film Distribution.

В четверг, 7 ноября, в российском прокате стартовал показ документального фильма "The Yard. Большая волна" . Об этом сообщил Piter.TV прокатчик.

Дистрибьютором выступила Planeta Inform Film Distribution, а режиссерами-постановщиками Дмитрий Богданов и Сергей Гильгенберг.

В сюжете история известного российского серфера Севы Шульгина, который готовится к воплощению мечты каждого серфера – прокатиться на одной из самых опасных волн в мире, гавайской волне Джоуз.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер фильма "Цвет из иных миров" c Николасом Кейджем

Видео:Planeta Inform Film Distribution/YouTube