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В российском прокате стартовал фильм "The Yard. Большая волна"

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Дистрибьютором выступила Planeta Inform Film Distribution.

В четверг, 7 ноября, в российском прокате стартовал показ документального фильма "The Yard. Большая волна" . Об этом сообщил Piter.TV прокатчик. 

Дистрибьютором выступила Planeta Inform Film Distribution, а режиссерами-постановщиками Дмитрий Богданов и Сергей Гильгенберг. 

В сюжете история известного российского серфера Севы Шульгина, который готовится к воплощению мечты каждого серфера – прокатиться на одной из самых опасных волн в мире, гавайской волне Джоуз.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер фильма "Цвет из иных миров" c Николасом Кейджем

Видео:Planeta Inform Film Distribution/YouTube

Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Новости России,

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