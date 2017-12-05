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В российских школах введут обязательные тесты на наркотики
Сегодня, 14:41
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lesjasap
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В российских школах введут обязательные тесты на наркотики

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Депутаты допускают возможность внедрения в школы тестирования на употребление наркотиков.

Как сообщает "Петербургский дневник", заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов заявил, что в школах необходимо ввести обязательный тест на наркотики. К такому выводу пришли парламентарии в ходе проведения международной конференции 4 декабря. 
 
По мнению спикера, наркомания и терроризм - две самые страшные угрозы человечеству, поэтому предотвращение распространения этих … является для государства приоритетным направлением. 
 
Депутат отметил что в настоящее время рассматривается возможность внести социально-психологическое тестирование среди учащихся средних школ на наркозависимость. Такие меры снизят количество потенциальных потребителей наркотических веществ. Инициатива будет принята при поддержке со стороны родителей, психологов, врачей и служб социальной поддержки. 
 
Еще один пунктом в списке за борьбу с недугом наркомании станет криминализация пропаганды и рекламы опасных веществ, курительных смесей.
 
Теги: борьба , государственная дума , инициатива , наркотики , парламент
Категории: Новости России

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