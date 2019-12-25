При ухудшении здоровья учитель может уйти на больничный.

В российских школах от учителей не требуют отрицательного теста на COVID-19 для дальнейшей работы. Об этом рассказал первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, данного требования пока нет.

Если будут требования соответствующие, значит, будут выполняться. Дмитрий Глушко, первый замминистра просвещения РФ

Он отметил, что педагоги, заболевшие ОРВИ, могут преподавать дистанционно. Также при ухудшении здоровья учитель может уйти на больничный.

Глушко подчеркнул, что в российских школах также используется формат, когда учитель ведёт занятие дистанционно, а ученики находятся в классе.

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