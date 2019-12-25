В результате прорыва трубы с кипятком на Будапештской два человека получили ожоги

На место прибыли сотрудники МЧС/

В Петербурге во Фрунзенском районе произошла коммунальная авария. В результате прорыва трубы с кипятком пострадали люди. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на первом этаже девятиэтажного жилого дома на Будапештской, 4. Сотрудники МЧС экстренно прибыли на место прорыва и перекрыли стояк.

В аварии пострадали 56-летний мужчина и 81-летняя женщина. Их госпитализированы в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе с ожогами средней ступней степени тяжести.

Ранее мы сообщали о том, что фонтан с кипятком высотой до третьего этажа бил на Васильевском острове. а место происшествия уже через 20 минут прибыли аварийные службы.

Фото: Piter.TV