В результате прорыва трубы с кипятком на Будапештской два человека получили ожоги

В Петербурге во Фрунзенском районе произошла коммунальная авария. В результате прорыва трубы с кипятком пострадали люди. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Авария произошла на первом этаже девятиэтажного жилого дома на Будапештской, 4. Сотрудники МЧС экстренно прибыли на место прорыва и перекрыли стояк.
В аварии пострадали 56-летний мужчина и 81-летняя женщина. Их госпитализированы в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе с ожогами средней ступней степени тяжести.
Ранее мы сообщали о том, что фонтан с кипятком высотой до третьего этажа бил на Васильевском острове. а место происшествия уже через 20 минут прибыли аварийные службы.
Фото: Piter.TV
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