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В результате пожара на Петергофском шоссе пострадал мужчина
Сегодня, 11:08
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Arinablinova

В результате пожара на Петергофском шоссе пострадал мужчина

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С пламенем боролись полтора часа.

Утром воскресенья, 31 мая, загорелась одна из квартир в доме на Петергофском шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и области. 

Диспетчер получил сообщение о возгорании в 05:39. Сразу после этого к месту пожара отправились 17 спасателей на четырех специальных машинах. Известно, что потушить огонь удалось лишь к 07:00 утра. 

По предварительной информации, в результате пожара пострадал мужчина.

Ранее мы писали, что пожар вспыхнул ночью на улице Тамбасова.

Фото: Pixabay

Теги: пожар, пострадавший
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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