В результате массового ДТП на Ленинском автомобиль вылетел на пешеходный переход

На месте происшествия уже работаю врачи скорой помощи и спасатели.

В Красносельском районе Петербурга 28 ноября произошло массовое ДТП. Предположительно, столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "Мегаполис".

По словам свидетелей, водители не смогли поделить дорогу на на пересечении проспекта Героев и Ленинского проспекта. На кадрах видео можно наблюдать, как один из участников дорожного происшествия вылетел на тротуар, где рядом находится пешеходный переход. Информации о пострадавших не поступало.

На месте происшествия уже работаю врачи скорой помощи и спасатели, на видеозаписи видно, что все автомобили получили сильные повреждения. На данный момент обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы сообщали, что появилось видео лобового ДТП на Муринской дороге. Информации о пострадавших не поступало.

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