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В результате ДТП на улице Солдата Корзуна скончалась пенсионерка
Сегодня, 21:33
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arteliseev

В результате ДТП на улице Солдата Корзуна скончалась пенсионерка

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Женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

По предварительной информации УГИБДД по городу и области, 18 марта около восьми вечера на улице Солдата Корзуна у дома №20 произошло смертельное ДТП. 

Водитель "Рено Сандеро" двигался в направлении проспекта Маршала Жукова от проспекта Ветеранов и совершил наезд на пенсионерку, на вид 70 лет, вне зоны пешеходного перехода. В результате аварии женщина получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте.

Ранее мы писали, что появилось видео момента аварии на Петергофском шоссе.

Фото: pixabay

Теги: авария, в петербурге сбили пенсионерку, петербург, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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