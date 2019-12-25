В результате ДТП на улице Солдата Корзуна скончалась пенсионерка

Женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

По предварительной информации УГИБДД по городу и области, 18 марта около восьми вечера на улице Солдата Корзуна у дома №20 произошло смертельное ДТП.

Водитель "Рено Сандеро" двигался в направлении проспекта Маршала Жукова от проспекта Ветеранов и совершил наезд на пенсионерку, на вид 70 лет, вне зоны пешеходного перехода. В результате аварии женщина получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте.

Ранее мы писали, что появилось видео момента аварии на Петергофском шоссе.

Фото: pixabay