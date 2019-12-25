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В результате ДТП на Полюстровском проспекте серьезно пострадал мотоциклист
Сегодня, 21:06
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smirenny

В результате ДТП на Полюстровском проспекте серьезно пострадал мотоциклист

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Мужчина госпитализирован.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 8 июля 18:45 у дома №52 на Полюстровском проспекте произошло ДТП.

Сообщается, что водитель Toyota Highlander, перестраиваясь влево, столкнулась с мотоциклом Honda, после чего мотоциклист выехал на встречную полосу, упал с мотоцикла, водитель KIA Sportage не успел затормозить и наехал на мотоциклиста. В результате аварии мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии. 

Ранее мы писали, что водитель перевернувшегося каршеринга на проспекте Культуры сбежал с места ДТП.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп, столкновение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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