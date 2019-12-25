В результате ДТП на Полюстровском проспекте серьезно пострадал мотоциклист

Мужчина госпитализирован.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 8 июля 18:45 у дома №52 на Полюстровском проспекте произошло ДТП.

Сообщается, что водитель Toyota Highlander, перестраиваясь влево, столкнулась с мотоциклом Honda, после чего мотоциклист выехал на встречную полосу, упал с мотоцикла, водитель KIA Sportage не успел затормозить и наехал на мотоциклиста. В результате аварии мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали, что водитель перевернувшегося каршеринга на проспекте Культуры сбежал с места ДТП.

Фото: Piter.TV