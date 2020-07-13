В результате ДТП на Финляндской погиб человек, двое пострадали

"Лада Ларгус" столкнулся с эвакуатором.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 13 июля в 15:46 на Финляндской улице у дома №25 произогшло ДТП.

Сообщается, что 36-летний водитель "Лады Ларгус" не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении "Фусо Эвакуатор". В результате аварии водитель "Лады" скончался в карете скорой помощи, его пассажиры госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Ранее мы писали, что в результате аварии в Петербурге загорелся мопед.

Видео: Piter.TV