В результате ночного пожара на Северном проспекте пострадала женщина

В пожаре на Северном проспекте женщина получила серьезные ожоги и травмы.

В ночь на 17 сентября в Калининском районе произошел пожар. В доме номер 81 корпус один на Северном проспекте горела жилая квартира. В результате пожара пострадала петербурженка. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Пожар удалось ликвидировать в течение получаса. В тушении участвовали 11 человек личного состава и три единицы техники. В помещении обгорела обстановка, находящаяся на 10 кв. метрах площади. В результате возгорания хозяйка квартиры отравилась угарным газом. Также у пострадавшей обнаружили черепно-мозговую травму головы, ушибы и ожоги верхних дыхательных путей.