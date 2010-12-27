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В результате ночного пожара на Северном проспекте пострадала женщина
Сегодня, 10:24
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lesjasap
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В результате ночного пожара на Северном проспекте пострадала женщина

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В пожаре на Северном проспекте женщина получила серьезные ожоги и травмы.

В ночь на 17 сентября в Калининском районе произошел пожар. В доме номер 81 корпус один на Северном проспекте горела жилая квартира. В результате пожара пострадала петербурженка. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. 
 
Пожар удалось ликвидировать в течение получаса. В тушении участвовали 11 человек личного состава и три единицы техники. В помещении обгорела обстановка, находящаяся на 10 кв. метрах площади. В результате возгорания хозяйка квартиры отравилась угарным газом. Также у пострадавшей обнаружили черепно-мозговую травму головы, ушибы и ожоги верхних дыхательных путей.
Теги: пожар , пострадавшие , северный проспект
Категории: Новости СПб

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