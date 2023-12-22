В ресторане на проспекте Гагарина произошла драка с поножовщиной: пятеро задержаны

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В субботу, 3 февраля 2024 года в 01:53 в полицию Московского района поступило сообщение о конфликте в ресторане, расположенном по адресу проспект Юрия Гагарина, 71. В результате драки один из участников застолья получил резаную рану затылочной области головы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Однако, он отказался от дальнейшего медицинского обследования и покинул приемное отделение.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что конфликт возник внезапно и привел к потасовке. В ходе расследования были задержаны двое жителей Новгородской области 37 и 32 лет, а также трое местных жителей 36, 37 и 33 лет. Все задержанные были доставлены в отдел полиции.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV