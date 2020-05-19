В ресторане Москвы украли бокалы на 1 млн рублей

Эпизод с кражей попал на камеры видеонаблюдения.

В ресторане Lamborghini в Москве украли бокалы на 1 млн рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на совладельца ресторана.

Инцидент произошел во время фуршета, на котором награждали лауреатов премии "Топ-50 лучших персон". Пропажу шести дорогостоящих бокалов обнаружил персонал ресторана. По информации совладельца ресторана, бокалы мог украсть один из номинантов, который получил премию. Эпизод с кражей попал на камеры видеонаблюдения.

Также совладелец ресторана подчеркнул, что бокалы сделаны из французского хрусталя, а просьба вернуть украденное была проигнорирована. В связи с этим администрация Lamborghini обратилась в правоохранительные органы.

Ранее мы сообщали, что в Пулково пассажир похитил меховые тапочки за 45 тысяч рублей.

Видео: 360tv.ru