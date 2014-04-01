В ресторан на Аптекарской набережной пришел мужчина с простреленной ногой

Посетитель ресторана вышел поговорить с малознакомым человеком, а вернулся уже с огнестрельным ранением.

В ходе конфликта на Аптекарской набережной мужчина получил огнестрельное ранение в ногу. После этого он пришел в ресторан, сотрудники которого и обратились в экстренные службы. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 31 марта. Пострадавшим оказался уроженец Республики Дагестан, проживающий в Московский области. Мужчина находился в ресторане, когда к нему подошел малознакомый человек. Далее разговор продолжился у заведения на улице, где он и получил пулю в ногу. Данные о своем обидчике он назвать не стал.

Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу. У него диагностировали пулевые ранения задней поверхности правого бедра и средней и передней поверхности левого бедра. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что медбрат-рецидивист пырнул ножом собутыльника во время ссоры в гостинице "Юго-Западная".

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