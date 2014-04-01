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В ресторан на Аптекарской набережной пришел мужчина с простреленной ногой
Сегодня, 9:51
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В ресторан на Аптекарской набережной пришел мужчина с простреленной ногой

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Посетитель ресторана вышел поговорить с малознакомым человеком, а вернулся уже с огнестрельным ранением.

В ходе конфликта на Аптекарской набережной мужчина получил огнестрельное ранение в ногу. После этого он пришел в ресторан, сотрудники которого и обратились в экстренные службы. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел 31 марта. Пострадавшим оказался уроженец Республики Дагестан, проживающий в Московский области. Мужчина находился в ресторане, когда к нему подошел малознакомый человек. Далее разговор продолжился у заведения на улице, где он и получил пулю в ногу. Данные о своем обидчике он назвать не стал. 

Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу. У него диагностировали пулевые ранения задней поверхности правого бедра и средней и передней поверхности левого бедра. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что медбрат-рецидивист пырнул ножом собутыльника во время ссоры в гостинице "Юго-Западная". 

Фото: pixabay.com

Теги: огнестрельное ранение, пуля
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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