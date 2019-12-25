Медбрат-рецидивист пырнул ножом собутыльника во время ссоры в гостинице "Юго-Западная"

Потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В четверг, 1 апреля в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Городской больницы №15. Медики сообщили о госпитализации безработного мужчины 1979 года рождения с ножевым ранением в живот. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По подозрению в совершении преступления был задержан 55-летний медбрат больницы №26. По версии следствия, мужчины распивали спиртные напитки в гостинице "Юго-Западная" на улице Рихарда Зорге, 11/2. Во время внезапно возникшей ссоры медбрат схватил нож и ударил им в живот своего собутыльника.

Потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Стражи порядки изъяли видеозапись с камеры, установленной в гостинице, а также нож. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Задержанного поместили в изолятор. В ходе проверки выяснилось, что он был неоднократно судим.

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