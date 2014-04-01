После ограбления и убийства на улице Адмирала Черокова завели дело

Вначале неизвестные ограбили квартиру, а потом на паркинге нашли перемотанный труп мужчины.

Следователи заинтересовались ограблением квартиры и убийством мужчины на улице Адмирала Черокова. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Петербургу.

Инцидент произошел вечером 31 марта. Около 22:40 петербурженка вернулась домой и обнаружила возле входной двери незнакомца, ковыряющегося в замке. На хозяйку квартиры напали и связали руки скотчем.

Добычей грабителей стали 500 тысяч рублей, мужские часы и мобильник. Незнакомцы пригрозили женщине расправой, если она или ее сожитель обратятся в полицию.

Вскоре после этого 38-летнего сожителя потерпевшей обнаружили на паркинге мертвым с травмами головы. Его тело было перемотано скотчем, возможно, тем же самым, которым связали женщину.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и очевидцев, а также назначили различные экспертизы. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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