На реставрацию здания по улице Глинки вложат еще 499 млн рублей

Интендантские склады начнут эксплуатироваться уже зимой 2019 года.

Министерство культуры вложило более 900 миллионов рублей в реставрацию здания главного Кригс-Комиссариата. Работы начались еще в 2014 году, сразу после того, как объект перешел под управление в ведомство. К 2019 году на его восстановление должно уйти чуть менее одного миллиарда. Недостающие денежные вливания в размере 499 млн заказчик готов выделить уже сейчас. На эти средства подрядчик создаст конструктивные и архитектурно-планировочные решения, обеспечит огнезащиту, проведение инженерных конструкций.

Заказчиком выступает "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации". По данным специалистов, пятиэтажный дом по улице Глинки, 2 в скором времени вернется к удовлетворительному состоянию. С начала зимы помещения будут отданы под аренду офисов и административные нужды.

Напомним, что ранее работы вела компания "Ремстройфасад". От их услуг отказались из-за срыва сроков в апреле 2017 года. В отношении руководства было подано исковое заявление в Арбитражный суд на 67 млн рублей. Ответчик направил встречный иск на 61 млн. рублей. Инстанция постановила, что контракт был расторгнут незаконно. В результате исполнителю возместили убытки, а Минкультуры вернули только 7 млн рублей.

Фото: Piter.tv