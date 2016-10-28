В реку Сясь выпустили более 90 тыс. особей сига

Процесс контролировали ветеринары.

Накануне, 21 октября, в реку Сясь выпустили 97 тысяч сеголеток в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления ветеринарии региона.

Ветеренары контролировали процесс. Было принято решение выпустить рыбу поздно вечером, тем самым особей уберегли от хищников и птиц.Предварительно проведённые исследования показали, что выпущенная рыба является здоровой.

Не так давно специалисты выпустили 7000 особей сига в Ладожское озеро.

Фото: Управление ветеринарии Ленинградской области / Вконтакте