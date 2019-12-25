В реке под Свирицей обнаружили без вести пропавшего мужчину

К его ноге была привязана 15-килограммовая гиря.

В воскресенье, 7 июня, стало известно, что в реке недалеко от поселка Свирица обнаружили тело 35-летнего мужчины, который считался без вести пропавшим. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

О его пропаже супруга сообщила еще 20 мая. В тот день из дома также исчезли гиря и электропровод, которые позднее обнаружили привязанными к ноге погибшего.Известно, что мужчина некоторое время страдал депрессией и принимал лекарства.

Точную причину его смерти на данный момент устанавливают.

Ранее мы писали, что мужчина утонул в пруду Полюстровского парка.

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