  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В реке Свирь утонул мужчина
Сегодня, 21:14
42
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В реке Свирь утонул мужчина

0 0

Данное место не входит в зону патрулирования отряда.

Во вторник, 12 июля, в реке Свирь утонул 55-летний мужчина. Об этом сообщили в паблике "Аварийно-спасательная служба ЛО" в социальной сети "Вконтакте". 

Спасатели поисково-спасательного отряда г. Лодейное Поле провели поисковые работы, обнаружили погибшего, доставили на берег и передали сотрудникам полиции. 

Данное место не входит в зону патрулирования отряда. Спасатели аварийно-спасательной службы области призывают соблюдать безопасность на водных объекта

Фото: Вконтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: погибший, река свирь, утонул
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии