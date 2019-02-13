В реке Свирь утонул мужчина

Данное место не входит в зону патрулирования отряда.

Во вторник, 12 июля, в реке Свирь утонул 55-летний мужчина. Об этом сообщили в паблике "Аварийно-спасательная служба ЛО" в социальной сети "Вконтакте".

Спасатели поисково-спасательного отряда г. Лодейное Поле провели поисковые работы, обнаружили погибшего, доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

Данное место не входит в зону патрулирования отряда. Спасатели аварийно-спасательной службы области призывают соблюдать безопасность на водных объекта

Фото: Вконтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО