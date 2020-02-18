Видео: В реке Дон в Ростове-на-Дону произошла массовая гибель рыбы

В соцсетях появилось видео с сотнями погибших рыб.

Сегодня утром, 18 февраля, в Ростове-на-Дону произошла массовая гибель пеленгаса.

Утром во вторник местные жители в районе улицы Портовой увидели сотни погибших рыбин. Большая часть валялась на берегу Дона, остальная часть плавала брюхом вверх в реке. Очевидцы предполагают, что у рыбы химическое отравление. Телеграм-канал "Че по Ростову?" опубликовал видео от очевидцев, на кадрах видео сотни погибших рыб.

Министерство природных ресурсов и экологии по Ростовской области сообщает, что к ним поступил сигнал о массовой гибели пеленгаса на территории Ростова-на-Дону. Информация ими направлена в соответствующие органы для выяснения всех причин и обстоятельств.

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Фото: Министерство природных ресурсов и экологии по Ростовской области

Видео: Телеграм-канал "Че по Ростову?"