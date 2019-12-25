В реанимации с COVID-19 лежат почти 600 петербуржцев

За сутки в стационары поступил 421 человек, а выписались 407 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 23 декабря. Согласно документу, в реанимации с коронавирусом и пневмонией лежат 592 человека.

Сегодня в коронавирусных больницах свободно 38% коечного фонда. В стационарах находятся 6 106 человек, из них к ИВЛ подключены 322 человека. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 184 человека, в "Заре" – 514 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 85 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 24 924 человека.

При этом Петербург спустился на второе место по суточному числу заболевших коронавирусом, однако оно увеличилось. За сутки ковидом заболели 2 198 человек (накануне – 2 166 человек), выздоровели – 2 633 человека и 55 человек не победили вирус.

Фото: Piter.TV