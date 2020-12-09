Петербург вернулся на второе место по суточной заболеваемости COVID-19

За сутки ковидом заболели 2 198 человек.

Петербург спустился на второе место по суточному числу заболевших коронавирусом, однако оно увеличилось. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За сутки ковидом в Петербурге заболели 2 198 человек (накануне – 2 166 человек), выздоровели – 2 633 человека и 55 человек не победили вирус.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 837 645 человек, победили вирус 780 167 человек и 27 574 человека скончалось из-за коронавируса.

Сегодня более 20% пациентов находятся в тяжелом состоянии в стационарах. Согласно данным комитета по здравоохранению, в день госпитализируют около 300 человек с коронавирусом.

Фото: Piter.TV