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Петербург вернулся на второе место по суточной заболеваемости COVID-19
Сегодня, 12:48
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Петербург вернулся на второе место по суточной заболеваемости COVID-19

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За сутки ковидом заболели 2 198 человек.

Петербург спустился на второе место по суточному числу заболевших коронавирусом, однако оно увеличилось. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19. 

За сутки ковидом в Петербурге заболели 2 198 человек (накануне – 2 166 человек), выздоровели – 2 633 человека и 55 человек не победили вирус. 

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 837 645 человек, победили вирус 780 167 человек и 27 574 человека скончалось из-за коронавируса. 

Сегодня более 20% пациентов находятся в тяжелом состоянии в стационарах. Согласно данным комитета по здравоохранению, в день госпитализируют около 300 человек с коронавирусом.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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