В Денизли пострадали еще пять человек.

В разбившемся в Турции вертолете находились двое россиян. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали правоохранительные органы иностранного государства. Местные чиновники пояснили, что на борту пожарного воздушного судна находилось несколько специалистов. Речь идет о борте, который принадлежал компании Vladivostok Avia. Спасатели занимались ликвидацией пожара в городе Мармарис. Крушение они потерпели в районе Денизли.

Министерство внутренних дел сообщает: в вертолете, в котором находились 7 членов экипажа: 2 россиянина и 5 турок, погибли 2 человека и 5 получили ранения. пресс-служба МВД Турции

Жертвами трагедии стали российские инженер и техник вертолета. Также пострадали двое представителей РФ. Речь идет о двух пилотах и одном инженере.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости