Погрузчик "Леруа Мерлен" сбил сотрудницу на Руставели

В результате происшествия 28-летнюю сотрудницу госпитализировали со сломанными лодыжками.

Накануне, 19 сентября, в "Леруа Мерлен" погрузчик сбил сотрудницу. Магазин находится в Калининском районе на улице Руставели, пишут "Невские новости".

В результате происшествия 28-летнюю сотрудницу госпитализировали со сломанными лодыжками. В начале сентября произошел подобный случай. Piter.tv публиковал видео того, как погрузчик наехал на 4-летнего мальчика в "Леруа Мерлен". Установлено, что ребёнок находился в 1-2 метрах от родителей, рядом со стеллажами. Мальчик не заметил погрузчик, который двигался по "линии". Водитель также не успел среагировать, сбил несовершеннолетнего и тот упал на живот.

Фото: Piter.tv