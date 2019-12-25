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Погрузчик "Леруа Мерлен" сбил сотрудницу на Руставели
Сегодня, 20:50
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Погрузчик "Леруа Мерлен" сбил сотрудницу на Руставели

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В результате происшествия 28-летнюю сотрудницу госпитализировали со сломанными лодыжками.

Накануне, 19 сентября, в "Леруа Мерлен" погрузчик сбил сотрудницу. Магазин находится в Калининском районе на улице Руставели, пишут "Невские новости". 

В результате происшествия 28-летнюю сотрудницу госпитализировали со сломанными лодыжками. В начале сентября произошел подобный случай. Piter.tv публиковал видео того, как погрузчик наехал на 4-летнего мальчика в "Леруа Мерлен". Установлено, что ребёнок находился в 1-2 метрах от родителей, рядом со стеллажами. Мальчик не заметил погрузчик, который двигался по "линии". Водитель также не успел среагировать, сбил несовершеннолетнего и тот упал на живот.

Фото: Piter.tv

Теги: леруа мерлен, руставели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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